Валерий Ангелопол: пока вы обсуждаете и осуждаете моё поведение, я просто работаю

Российский фигурист Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду, опубликовал в социальных сетях видео из тренажёрного зала, добавив к нему своё высказывание.

«Пока вы обсуждаете и осуждаете моё поведение, личную жизнь и результаты, я просто работаю», — подписал видео Ангелопол.

Видео доступно в телеграм-канале Валерия Ангелопола.

Напомним, Ангелопол вместе с Василисой Кагановской в прошлом сезоне выиграли финал Гран-при России в танцах на льду, однако в конце августа их дуэт со скандалом распался. После расставания Василиса осталась в группе Анжелики Крыловой, а Валерий встал в пару с бронзовым призёром юниорского чемпионата мира – 2018 Ариной Ушаковой и тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.