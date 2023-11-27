Тренерский авторитет Плющенко под угрозой. Как Муравьёва становится второй Трусовой

Гран-при в Москве не обошёлся без драм. Зрители в «Мегаспорте» два дня подряд наблюдали слёзы Софьи Муравьёвой, которая обидно упустила шансы на победу и завоевала лишь бронзу. Спортсменка пошла на огромный риск, вставив в свои программы тройной аксель, но проиграла.

Эта ситуация и стала самым обсуждаемым событием в мире фигурного катания. Ученица Евгения Плющенко выбрала в корне неверную стратегию, в то время как её тренер лишь улыбнулся на это.

Неужели плачевный опыт с Трусовой ничему не научил двукратного олимпийского чемпиона? Такими темпами главная звезда его академии превратится в «вечно бронзовую» фигуристку, которая никогда не побеждает.

Муравьёва сделала ставку на триксель и проиграла

Выступление Софьи Муравьёвой на этапе Гран-при в Москве расстроило её поклонников. Во многом из-за того, что фигуристка сама была недовольна собой и много плакала. И дело было не в том, что катание ученицы Евгения Плющенко было совсем уж плохим — наоборот, Соня, несмотря на ошибки, буквально парила надо льдом и дарила зрителям неподдельные эмоции. Что в короткой, что в произвольной программе Муравьёва выкладывалась на все сто процентов, тем не менее её максимализм навредил ей.

Спортсменка наотрез отказалась убирать сложнейший тройной аксель из своих выступлений. Ранее этот прыжок считался её коронным, но в этом сезоне у одиночницы, очевидно, с ним проблемы. Соня зашла на триксель в первый день соревнований, но не справилась с ним. После проката фигуристка не смогла сдержать слёз — видимо, корила себя за ошибку. Причём именно тактическую, а не фактическую, ведь, по её словам, тренерский штаб отговаривал Муравьёву от исполнения элемента ультра-си.

Софья Муравьёва Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Тройной аксель — это было моё желание. Меня тренеры отговаривали ещё за три дня, наверное, но на тренировках я его делала, ни одного падения не было. На разминке я сделала три. Наверное, то, что я расстраиваюсь, я осознаю только сейчас. Во время проката после акселя я расстроилась, потом пыталась собраться, потом опять расстроилась перед первым элементом. Уже потом собралась», — делилась впечатлениями воспитанница «Ангелов Плющенко» после короткой программы.

Затем она пообещала, что обязательно покажет тройной аксель в произвольной, но слово своё не сдержала, хотя очень старалась. Так, что прыгнула триксель в первый раз, а, упав, упрямо пошла на него снова. Но, увы, Муравьёва не устояла на ногах и оказалась на льду, расплакавшись прямо во время проката. Из-за двух падений и повтора элемента Соня потеряла огромное количество баллов, однако смогла зацепиться за пьедестал, став третьей. Правда, бронзовая медаль для ученицы Плющенко не трагедия, настоящая драма кроется в том, что Евгений вновь повторяет ошибки, которые были у него с другой чересчур упрямой воспитанницей, обожающей многооборотные прыжки.

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Плющенко повторяет ошибки Трусовой с Муравьёвой?

Речь, конечно же, об Александре Трусовой, которая по иронии судьбы так же билась с тройным акселем, загоняя себя в безвыходное положение. В тот период двукратный олимпийский чемпион ничего не мог сделать с амбициями своей подопечной, из-за чего её результаты стремительно падали, а его тренерский авторитет терял вес. С момента, как Трусова тренировалась в «Ангелах Плющенко», прошло много времени, Евгений получил бесценный опыт и воспитал не одного талантливого спортсмена. Казалось бы, он не должен повторять ошибок, какие допускал с Сашей, но теперь у него есть Муравьёва, которая точно так же не собирается отступать перед непокорившимся трикселем.

Огорчает то, что Плющенко не настаивает на отказе от травмирующего — как физически, так и психологически — прыжка на стартах, а лишь улыбается, когда его ученица плачет от горя. И тут возникает куча вопросов. Неужели Евгений не чувствует, что подобная тактика ни к чему не приведёт? Не вспоминает ли он печальный опыт Трусовой? Или же он настолько уверен в Муравьёвой, что готов позволить ей рисковать?

Ответов, к сожалению, нет. Есть лишь первое впечатление, что у тренера нет никакого контроля над фигуристкой, которая, как и её предшественница, ставит сложность во главу угла, забывая о том, что иногда холодный расчёт становится причиной громких побед.

Александра Трусова и Евгений Плющенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Я пошла ещё на один аксель, у меня получилось больше повторов, и поэтому я потеряла много баллов. В момент программы почему-то об этом не подумала. Раньше думала, а сейчас почему-то не подумала. Будем исправляться», — говорила Муравьёва в эфире Первого канала, подтверждая то, что её захватили эмоции.

Плющенко должен отстоять свой авторитет с Муравьёвой

Сейчас Соне не хватает психологической стабильности — её реакция доказывает, что спортсменка проходит непростой период. И ей как никогда прежде нужна поддержка тренера. Правда, Евгений должен не только приободрять фигуристку, но и направлять её. Как специалисту Плющенко не хватает некоторой жёсткости — видно, как он любит своих учеников, но постоянно идти на поводу у их желаний — не выход.

В данном конкретном случае двукратный олимпийский чемпион обязан настоять на своём. Впереди главный старт года — чемпионат России, — и любая ошибка будет стоить Муравьёвой очень много, особенно если учитывать, что она вполне может претендовать на золото.

Очень хочется надеяться, что к турниру в Челябинске тренер и фигуристка проведут качественную работу над ошибками и определятся с верной стратегией, которая точно принесёт им успех.