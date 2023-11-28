Бестемьянова: не считаю, что отстранение от турниров ударило по российским фигуристам

Олимпийская чемпионка 1988 года в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова выразила мнение, что отстранение от международных соревнований не сказалось на уровне российского фигурного катания. Бестемьянова подчеркнула, что проблемы с элементами ультра-си возникают у фигуристок в связи с взрослением, а не из-за отстранения.

«Я не считаю, что отстранение ударило по нам. Просто девочки взрослеют и элементы ультра-си даются хуже. Это нормальный процесс, но он никак не связан с тем, что нас отстранили. Нельзя тройной аксель, четверные прыжки, которые являются уникальными элементами, вставлять в статистику. Вы не представляете, сколько пота и крови нужно, чтобы исполнить один такой прыжок», — приводит слова Бестемьяновой «РБК-Спорт».