Траньков: уровень российских фигуристов подтянулся после отстранения от зарубежных стартов

Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Максим Траньков поделился мнением о том, как сказалось отсутствие международных соревнований на российском фигурном катании. Траньков отметил, что уровень российских фигуристов по-прежнему высок, однако спортсменам может быть непросто находить мотивацию без международных турниров.

«Безусловно, без международных стартов сложно расти и развиваться. Если брать парное катание или женское одиночное и те результаты, которые сейчас показывают на международной арене, наши спортсмены, конечно, на голову сильнее. Если брать мужчин и танцы, то там посильнее. Но если сравнивать именно наших спортсменов до отстранения и после, я думаю, что уровень подтянулся. Даже в мужском одиночном буквально в этом сезоне появились новые молодые ребята. Сейчас проходит смена поколений в танцах тоже. Что касается пар и женщин, то они остались на самом высоком уровне в мире. Мотивация всегда приходит с соревнованиями, турниры у нас есть, хоть пока и внутри страны. Этого, конечно, не хватает, но остаётся только ждать. Все хотят выходить, побеждать и зарабатывать призовые. Насколько долго это так сможет существовать, пока сложно предугадать, но пока существуем», — приводит слова Транькова «РБК-Спорт».