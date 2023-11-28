Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бестемьянова сказала, кто достоин выиграть премию «Чемпионата» «Король и Королева фигурки»

Бестемьянова сказала, кто достоин выиграть премию «Чемпионата» «Король и Королева фигурки»
Комментарии

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова назвала фамилии спортсменов, достойных получения премии «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком» «Король и Королева фигурки».

«Камила Валиева и Пётр Гуменник», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Первые группы голосования уже закрыты, в данный момент в телеграм-канале «Ход коньком» идёт опрос во вторых группах участников у мужчин и женщин. Успей отдать свой голос!

Подробнее о кандидатах и правилах голосования:
Трусова или Косторная, Ягудин или Гном Гномыч? Голосуем за «Короля и Королеву фигурки»
Трусова или Косторная, Ягудин или Гном Гномыч? Голосуем за «Короля и Королеву фигурки»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android