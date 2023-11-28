Бестемьянова сказала, кто достоин выиграть премию «Чемпионата» «Король и Королева фигурки»

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова назвала фамилии спортсменов, достойных получения премии «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком» «Король и Королева фигурки».

«Камила Валиева и Пётр Гуменник», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Первые группы голосования уже закрыты, в данный момент в телеграм-канале «Ход коньком» идёт опрос во вторых группах участников у мужчин и женщин. Успей отдать свой голос!