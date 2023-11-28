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«В смысле ты забыл?» Боброва раскритиковала Кондратюка за ошибку на вращении

«В смысле ты забыл?» Боброва раскритиковала Кондратюка за ошибку на вращении
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась об ошибке на вращении российского фигуриста Марка Кондратюка во время этапа Гран-при России в Москве.

«У Марка на его первом этапе было вращение в короткой первого уровня, а в Москве это вращение вообще вылетело. Я начала пересматривать. К тому же меня очень волновало, что в произвольной у него два вращения второго уровня. То есть человек очень много теряет на вращениях. Возможно, связано с какой-то травмой, со спиной, не знаю, потому что он другую версию выдаёт.

Он не сорвал вращение. Просто зашёл, повращался, вышел при этом спокойно. Гениальный кадр, когда он делает это вращение, а сзади стоят тренеры, которые вообще бровью не повели. Стала рыться в правилах, что там такое произошло. Оказывается, он не сделал смену, из-за этого вращение вылетело, потому что оно должно было быть со сменой. Он просто не сделал смену, поехал дальше. И в интервью он говорит: «Я просто забыл. Ну, может ведь быть такое». Забыл?! Я танцорша, но могу про одиночное то же самое сказать: когда катаешься на тренировках, у тебя всё настолько автоматом стоит… Ты можешь импровизировать шаги, если у тебя какой-то порыв, можешь забыть какую-то руку, если вы её неделю назад поставили. Но ты поставил программу, ты накатываешь её четыре месяца. С контрольных прокатов уже была эта программа, эти вращения, ты сколько-то недель назад делал её на этапе Гран-при. В смысле ты забыл?

Для меня это необъяснимо. У тебя идёт автоматом вращение. Это элемент. Это если бы он пошёл на лутц, забыл, что у него лутц, и прыгнул сальхов. Что-то у Марка либо с головой, либо с постановкой вращения, но очень жалко, он очень много на этом теряет», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

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