Фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов объявили о помолвке

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, выступавшие в парном катании, сообщили о помолвке.

«Она сказала да», — написала Панфилова на странице в соцсетях, опубликовав фотографию с кольцом на пальце.

Фото: Из личного архива Аполлинарии Панфиловой

Напомним, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов являются чемпионами мира 2020 года среди юниоров. Фигуристы также становились победителями юношеских Олимпийских игр 2020 года, выигрывали финал Гран-при 2019 года среди юниоров и становились серебряными и бронзовыми призёрами юниорского Гран-при.

В начале текущего года Панфилова и Рылов объявили о завершении профессиональной карьеры. Причиной завершения выступлений стала череда травм спортсменов. Сейчас Панфиловой 20 лет, а Рылову 22 года.