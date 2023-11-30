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В борьбу вступают Валиева и Щербакова. Голосуй в премии «Король и Королева фигурки»

На «Чемпионате» продолжается новая ежегодная премия «Король и Королева фигурки». 30 ноября утром завершилось голосование во вторых группах у мужчин и женщин, а вечером открылся опрос в третьей группе у женщин.

В полуфинал выйдут две фигуристки, представлены следующие кандидатки:

• Анна Щербакова

• Камила Валиева

• Софья Муравьёва

• Виктория Синицина

• Оксана Домнина

• Василиса Кагановская

Голосование проходит в телеграм-канале «Ход коньком» и продлится до 12:00 понедельника, 4 декабря.

Ранее сегодня, 30 ноября, в телеграм-канале «Ход коньком» открылось голосование в третьей группе у мужчин. Там среди кандидатов Роман Костомаров, Дмитрий Алиев, Никита Кацалапов, Александр Самарин, Георгий Куница и Матвей Ветлугин.