В борьбу вступают Валиева и Щербакова. Голосуй в премии «Король и Королева фигурки»
На «Чемпионате» продолжается новая ежегодная премия «Король и Королева фигурки». 30 ноября утром завершилось голосование во вторых группах у мужчин и женщин, а вечером открылся опрос в третьей группе у женщин.
В полуфинал выйдут две фигуристки, представлены следующие кандидатки:
• Анна Щербакова
• Камила Валиева
• Софья Муравьёва
• Виктория Синицина
• Оксана Домнина
• Василиса Кагановская
Голосование проходит в телеграм-канале «Ход коньком» и продлится до 12:00 понедельника, 4 декабря.
Ранее сегодня, 30 ноября, в телеграм-канале «Ход коньком» открылось голосование в третьей группе у мужчин. Там среди кандидатов Роман Костомаров, Дмитрий Алиев, Никита Кацалапов, Александр Самарин, Георгий Куница и Матвей Ветлугин.
Подробнее о правилах премии и составе групп:
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