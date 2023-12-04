«Хотим, чтобы команде вернули заслуженные медали». Синицина/Кацалапов — о деле Валиевой

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов высказались о лишении российской команды золотых олимпийских медалей.

«Сильно ли беспокоит эта ситуация? Очень, если честно. Хотим как можно скорее уже справедливого решения. И чтобы всей нашей команде вернули заслуженные медали», — приводит слова Кацалапова «РИА Новости Спорт».

«Камила – такой маленький человечек с несгибаемой волей. Как она прошла эту Олимпиаду, со всеми трудностями… Мы её всегда очень поддерживали, весь путь, и до сих пор поддерживаем. В очень хороших отношениях с ней находимся. Болтаем, шутим, интересуемся друг другом. Так что мы всегда за неё. И она огромный молодец, что даже в нынешних условиях продолжает соревноваться и доказывать всем, что она боец. Это просто невозможно не уважать», — сказала Синицина.

Фигуристка Камила Валиева сдала положительный допинг-тест на чемпионате России — 2022, который проходил в декабре 2021 года. О его результате стало известно после окончания командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Там Валиева помогла сборной России завоевать золотые медали, которые до сих пор не вручены.