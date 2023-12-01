«Валиева — это что-то не сравнимое ни с чем». Итоги Гран-при России с вице-чемпионкой мира

Этапы Гран-при России подошли к концу, а это значит, что уже можно сделать первые выводы о выступлениях наших фигуристов в рамках второго внутреннего сезона. Для этого мы обратились к вице-чемпионке мира 2012 года в женском одиночном катании Алёне Леоновой.

В интервью «Чемпионату» экс-фигуристка рассказала, что не ощущает уныния из-за того, что наши спортсмены соревнуются только внутри страны. Также Леонова оценила форму наших одиночниц, которые стали прыгать меньше ультра-си, и поделилась своими открытиями мужских соревнований.

— Алёна, расскажите, какие у вас впечатления от российской серии Гран-при? Больше положительные или, может быть, в чём-то грустные?

— Впечатления больше всё-таки положительные. Были по-хорошему неожиданные моменты, что было очень круто, была и обида за некоторых ребят. Но в целом я считаю, что серия Гран-при прошла здорово.

— На второй год отстранения не ощущается уныние из-за того, что наших ребят не пускают и приходится только на внутренней арене на них смотреть?

— А кому плохо от этого? Я думаю, все российские болельщики счастливы, что у них есть возможность наблюдать такие крупные соревнования у себя в стране. Они могут ездить за своими спортсменами со своими фан-клубами. Им для этого не надо ехать в Японию или Китай. Они могут это всё посмотреть в пределах России. Я всегда говорила, что пускай страдают иностранцы из-за того, что без наших не так интересно, вот и всё.

— Какой вид для вас был наиболее интересен на Гран-при?

— Наверное, всё-таки тот, к которому я ближе всего — это женское одиночное катание.

— Какие впечатления соревнования девушек на вас произвели? Многие говорят, что из-за того, что исчезли ультра-си, стало меньше зрелищности. Вы с этим согласны?

— Зато стало больше катания, больше эстетики, больше интересных программ. Мне кажется, сейчас четверных стало столько, сколько их нужно. На каждом этапе кто-то что-то пробовал, но не было гонки за четверными: кто больше сделает и так далее. Все в свою силу катались, кто что мог, то и делал. Главное, что мы увидели интересные постановки и насладились катанием девочек.

— Бить тревогу, как многие говорят, не надо?

— Я считаю, что нет, а что бить тревогу-то? По-моему, и так всё очень здорово, интересно. Все равно есть конкуренция, есть борьба. На чемпионате России будет очень интересно наблюдать за этим. Даже учитывая, что не восемь человек, как обычно, будут делать четверные, а только тройка лидеров.

— Среди девочек у вас были какие-то открытия, сенсации?

— Чтоб прям сенсаций, наверное, не было. Ксюша Синицына здорово каталась, накатала на первое место на предпоследнем этапе. Это было классно, молодец. Что касается Камилы Валиевой, для меня это что-то необъятное, не сравнимое ни с чем. Я даже не хочу её ни с кем сравнивать, потому что Камила — это Камила. Ее выход на лёд — это уже большая радость и наслаждение. А то, что у неё что-то не получается сейчас — получится попозже. Все стараются подходить в стопроцентной форме к главному старту в сезоне, к чемпионату России: если кто-то сейчас чуть-чуть не в форме — это вообще не страшно.

Мне очень обидно за Соню Муравьёву, которая так хотела на последнем этапе сделать тройной аксель в короткой, два — в произвольной. Она такая молодец! Но я очень боялась за неё, мне было так обидно, что она не сделала. Но в целом к чемпионату России она подготовится лучше и всё сделает.

— Как вы считаете, кто сейчас из девочек выглядит лидером сборной?

— На мой взгляд, явного лидера сейчас нет. Конечно, будет интересная борьба на чемпионате России. Соня Муравьёва будет бороться за первое место абсолютно точно, не будем забывать и про Аделию Петросян, у которой программа насыщена четверными прыжками, тройной аксель у неё есть. Будет интересно.

— А как вы считаете, Камила Валиева сможет удержать статус лидера сборной России или тяжело уже будет?

— Я думаю, что сможет. Почему нет? Она подготовится, и борьба за первое место на чемпионате России как раз развяжется между Камилой, Соней и Аделией. Но мне кажется, что исход будет в любом случае непредсказуемым, как часто бывает в женском одиночном катании.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— У нас есть ещё более непредсказуемый вид – это мужское катание. У мальчиков точно было много сенсаций. Кого бы вы выделили?

— Открытие мужского одиночного — это Дикиджи 100%. Это парень, который произвёл неизгладимое впечатление на двух этапах. Он здорово откатался на первом этапе, потом приболел, пропустил предпоследний этап и поехал на последний и там так же круто откатался. Он, может быть, ещё не оброс мясом до конца, но сейчас будет потихонечку стремиться к хорошему катанию. Помимо прыжков, у нас существует вторая оценка, которая тоже немаловажна. Ему нужно в этом всём повариться, чтобы в итоге получилось ещё лучше. А так, больше никто вау-эффект не произвел. Кто-то на одном этапе хорошо откатался, кто-то на другом, кто-то только одну программу здорово откатал.

— То есть тут тоже пока что сложно выделить лидера сборной?

— Лидера, конечно, совершенно никак не выделишь. Есть Женя Семененко, есть Петя Гуменник — эти ребята снова будут претендовать на первое место на чемпионате России. Надеюсь, Дима Алиев соберётся и тоже покажет лучшие прокаты на чемпионате России. Но что-то прогнозировать сложно, я не осмелюсь. Кто угодно может побороться за первое место.

— Если смотреть по баллам, то Петр Гуменник — единственный, кто смог в России перейти отметку в 300 баллов. Как вы считаете, можно ли его уже называть одиночником мирового уровня? Это такая уже гроссмейстерская отметка.

— Да, я тоже отметила для себя эту цифру. Это реально круто! Я сразу себе пометку поставила, что это цифры, которые на мировом уровне фигурируют. Но мы не знаем, как он будет готов к чемпионату России, как остальные откатаются. Прогнозы какие-то делать сложно. Да, Петя ушёл за 300, собрался, молодец. Но на предыдущем этапе у него так не получилось. Тут надо набраться стабильности и уже выходить и показывать.

— Если смотреть в целом на прокаты мальчиков, то сейчас многие напрыгивают по четыре квада в произвольной, но получается их выехать мало у кого. Как вы считаете, это правильная тактика — идти на эти четыре квада или лучше все-таки поработать над стабильностью, накатать сначала два-три?

— Что касается мужского катания, я считаю, что там чем больше, тем лучше. Может быть, кому-то и покажется, что четыре — это перебор, но, с другой стороны, это так круто, когда мужики идут и всё это делают, это такой адреналин! Когда Нэйтан Чен катался, он шёл подряд на эти четверные, и у него практически не было тройных прыжков в произвольной программе — это круто! Смотреть на это очень здорово, но не тогда, когда у спортсмена не получилось, он расстроился и всё завалил. А когда он идёт и делает. И даже если что-то не получилось, он встал и сделал следующий прыжок. Хотелось бы, чтобы из-за четверных не сыпалась вся программа. Уж если они вставляют в программу эти четверные, значит, они их на тренировках делают. Они ж не будут наобум это всё прыгать. Никто просто так, тем более на чемпионате России, не пойдёт рисковать и делать четыре четверных, только если он в этом на 200% уверен. А таких, наверное, будут единицы.

— А почему у наших мальчиков нет стабильности, как у того же Нэйтана Чена?

— Дикиджи, кстати, мне напомнил немножко Нэйтана своим прокатом. Он шёл, делал и стоял. Но всё зависит от того, кто как настроится. У всех всё по-разному. Но, опять же, почти у всех фигуристов пик формы приходится на чемпионат России. Я думаю, что там мы будем наблюдать такую борьбу! Я вспоминаю прошлый год, когда у нас Гуменник и Семененко набрали одинаковое количество баллов — что-то типа такого хотелось бы в этот раз тоже увидеть. Прям нереальную борьбу.

Пьедестал чемпионата России — 2023 Фото: РИА Новости

— Я думаю, борьбу мы увидим ещё и в парном катании. Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский пока не соревновались друг с другом, но все всё равно как-то между собой их сравнивают. Кто вам больше понравился по итогам Гран-при?

— Честно скажу, я не смотрела парное катание, поэтому не могу сказать, кто мне больше импонирует на данный момент. Но я бы, наверное, присмотрелась не к первым местам, а чуть дальше.

— То есть для вас на чемпионате России будет интереснее борьба за третье место?

— Да, я с удовольствием посмотрю и пары, и танцы.

— А танцы вам удалось посмотреть на Гран-при?

— Я смотрела некоторые прокаты, но, безусловно, Степанова и Букин – это фавориты, тут больше нечего сказать. За этой парой идёт небольшая пропасть, и только потом – остальные.

— А из новых пар вас смог кто-то зацепить?

— Я всегда очень болею за пару Аннабель Морозов. Но очень обидно, что у неё случилась травма на этапе и они с Игорем не смогли выступить второй раз. Пожалуй, мне больше никто так не импонирует по душе. Худайбердиева и Базин тоже клёвые, интересные. Я люблю смотреть на их катание. Пожалуй, больше никого не могу выделить, чтобы мне так же сильно-сильно понравились, как Степанова и Букин.

— У нас во всех видах такая проблема вырисовывается, что на второй год отстранения начали уходить наши именитые фигуристы. Миша Коляда ушёл, Тарасова/Морозов, Лиза Туктамышева. Как вы считаете, это проблема для нашего фигурного катания?

— Давайте не будем забывать, сколько им лет. Мы не знаем, как у них со здоровьем. А зачем убиваться? Ребята всё правильно делают, я считаю. Они будут получать удовольствие, катаясь в шоу, дарить это удовольствие зрителям. Жизнь не заканчивается на соревнованиях. Как по мне, так они уже выиграли всё, что можно и нельзя. И Лиза, и Миша, и Женя с Вовой, а что им ещё делать?

— То есть как-то задерживать их, просить остаться не надо?

— Да, а зачем? Они будут теперь радовать зрителей на ледовых шоу, и я уверена, что у них это прекрасно получится.

— В такой ситуации федерация делает ставку на юниоров, даже юниорский Кубок Первого канала придумали. Как вы считаете, это правильная тактика, что сейчас на молодёжь фокус направляется?

— Я считаю, что да. Безусловно. У нас столько много талантливых юниоров! Я очень жалею, что не посмотрела практически ни один юниорский этап. А очень хотела. Надеюсь, я смогу посмотреть Кубок Первого канала, потому что столько ребят классных! И это же наше будущее. Надо заранее прививать зрителям любовь к этим детям. Чтобы в будущем они стали такими же Дикиджи и Валиевыми, образно говоря.