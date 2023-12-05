Пападакис: решение о дальнейшей карьере еще не принято. Поживём — увидим

Французская фигуристка Габриэла Пападакис, выступающая в паре с Гийомом Сизероном, прокомментировала решение о продолжении спортивной карьеры.

«Решение о дальнейшей карьере еще не принято. Пока желания окунуться в соревновательную рутину не возникало. Соревновательный процесс – это увлекательно, но достаточно монотонно. Он требует больших эмоциональных затрат. Иногда хочется развеяться, познакомиться с новыми людьми, попробовать то, что чего не пробовал раньше. Когда мы придём к какому-нибудь решению, вы обязательно об этом узнаете. Но пока не время. Пока такого желания не возникало. Поживём – увидим», — сказала Пападакис в интервью Eurosport.

Напомним, В 2022 году французские танцоры на льду Пападакис и Сизерон выиграли золото на Олимпиаде в Пекине. Последний раз они выходили на старт на чемпионате мира-2022 в Монпелье.