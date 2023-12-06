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Наталья Линичук приступила к работе в академии Евгения Плющенко

Наталья Линичук приступила к работе в академии Евгения Плющенко
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Продюсер Яна Рудковская сообщила, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Линичук начала работу в качестве главного тренера танцевального отделения академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

«Наталья Владимировна приступила к работе в качестве главного тренера танцевального отделения „Ангелов Плющенко“. В том числе с парой Ангелопол/Ушакова. 16 декабря на официальном открытии в Москве мы это официально объявим. Там будет больше подробностей», — приводит слова Рудковской «РИА Новости Спорт».

Напомним, о возможном сотрудничестве Линичук и Плющенко стало известно в конце октября. В начале 90-х годов Линичук переехала в США и вернулась в Россиию в 2023 году.

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