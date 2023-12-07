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«Не то чтобы заставляли, но делали намёки». Рылов рассказал о помолвке с Панфиловой

Чемпионы мира среди юниоров — 2020, чемпионы юношеских Олимпийских игр — 2020, российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, объявившие о помолвке 28 ноября 2023 года, ответили на вопрос о её деталях в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

— Вы недавно стали женихом и невестой. Можете рассказать, как делали предложение Полине?

Дима: Давайте не будем этого раскрывать.

Полина: Но было здорово! В подробности вдаваться не будем.

— Полина, а вы хотя бы догадывались, что Дима готовит сюрприз?

Дима: Мы обсуждали это последние два года, поэтому всё было очевидно. Могу сказать, что меня не то чтобы заставляли, но делали намёки. Типа: «А скоро будет предложение? А мы поженимся?» (Смеётся).

Полина: Пять лет вместе — не маленький срок. Логично.