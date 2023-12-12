Ангелопол — о разрыве с Кагановской: она поехала одна и настроила тренера против меня

Российский фигурист Валерий Ангелопол высказался о ситуации с разрывом пары с Василисой Кагановской.

«Я настолько был пуст внутри, настолько не верил словам уже… Наша главная ошибка, меня отругали за это очень сильно – что мы изначально не пришли в федерацию разговаривать и разбираться. Мы пытались решить между собой, и то мы решали не вместе, а по отдельности.

Когда случилась первая ссора летом, мы с Василисой на льду обговорили, что едем к Анжелике Алексеевне вместе, допустим, завтра. На льду мы были с ней, но Анжелика Алексеевна ещё не была в курсе, что мы хотим с ней поговорить. В этот день должны были вечером подъехать после тренировки, должны были оттренироваться, а потом просто подойти в конце и сказать: «Анжелика Алексеевна, нам надо с вами поговорить». Я приезжаю на тренировку, Анжелика Алексеевна всё знает, уже с какой-то Василисиной стороны, уже я враг народа. Мне было уже бесполезно её переубеждать. Я разговаривал, говорил, что не всё правда, что рассказали. Василиса сделала хитро: поехала туда первая и одна. Не мы все втроём поговорили изначально, а она поехала туда одна и настроила Анжелику Алексеевну против меня. Я спросил, почему она это сделала, она сказала, что в стрессовой ситуации она забывает, что надо говорить», — сказал Ангелопол в выпуске «Прокат Show».