Ангелопол — о дуэте с Ушаковой: мы попробовались и поняли, что нам удобно

Российский фигурист Валерий Ангелопол рассказал, как образовался их дуэт с Ариной Ушаковой.

«Арина мне написала через неделю или через две, как это всё случилось. Не было понимания, что мы 100% встаём в пару. Мы договорились просто попробоваться, и всё. Я ждал Арину, когда она приедет из другого города, она приехала, мы попробовались и поняли, что нам удобно. Потом приехала Наталья Владимировна Линичук, посмотрела на нас и сейчас у нас пятая тренировка, как мы вместе работаем. Мы катаемся сейчас по одному, Наталья Владимировна учит нас, как с нуля», — сказал Ангелопол в выпуске «Прокат Show».

Ранее Ангелопол выступал в танцевальном дуэте с Василисой Кагановской. Однако перед началом нового сезона дуэт со скандалом распался. В итоге Валерий покинул предыдущий тренерский штаб и перешёл в академию «Ангелы Плющенко».