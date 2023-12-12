«Сколько же нам досталось!» Ангелопол — о поддержке мамы во время скандала с Кагановской

Российский фигурист Валерий Ангелопол высказался о поддержке своей мамы во время скандала с бывшей партнёршей Василисой Кагановской.

«У нас с мамой полное понимание. Я наконец осознал всю значимость этого человека в моей жизни. Ей тоже досталось за хейт, когда я сказал, что не буду комментировать эту ситуацию, а моя мама выставила пост в поддержку меня. Все начали говорить: «Валера не мужик, не сдержал свое слово, отправил маму его защищать». Я вообще не знал, что она это выложит. Мы эту тему не обсуждали, она сама это сделала, просто меня поддержала и, как и любая мама, просто проявила любовь, заботу, постаралась объяснить всю ситуацию, потому что я был не в состоянии. Сколько же нам досталось за это все! Обоим. И мы как будто бы начали гораздо сильнее друг за друга держаться. Я это сейчас все переживаю и очень это ценю», — сказал Ангелопол в выпуске «Прокат Show».

Напомним, ранее Ангелопол выступал в танцевальном дуэте с Василисой Кагановской. В сезоне-2022/2023, который стал для них первым на взрослых соревнованиях, фигуристы выиграли Финал Гран-при России, однако перед началом нового сезона дуэт со скандалом распался. В итоге Валерий покинул предыдущий тренерский штаб и перешёл в «Ангелы Плющенко».