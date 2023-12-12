Ангелопол — о работе с Крыловой: человек от меня отвернулся и сказал: «Иди куда хочешь»

Российский фигурист Валерий Ангелопол рассказал о работе с Анжеликой Крыловой, которая ранее являлась наставницей фигуриста.

«Я сказал Анжелике Алексеевне: «Даже если вдруг наш дуэт распадётся когда-нибудь, если вдруг такое случится, я шёл не к этому дуэту, я шёл к вам как к тренеру». Так и было на самом деле, я же отказался от Светланы Евгеньевны Ляпиной, когда Анжелика вернулась. Шёл именно к Анжелике Алексеевне, был предан ей очень сильно. Я бы ни за что в жизни оттуда сам не ушёл, потому что мне нравилось, как она работает. Мне нравились её постановки, у нас было хорошее взаимодействие с ней. Но человек от меня отвернулся, сказал: «Иди куда хочешь». Она сказала, что всё понимает, что очень сильно меня любит, но когда пошёл накал страстей в разговоре с федерацией, она сказала, что моей ноги больше на этом катке не будет. Мы даже не попрощались, по-моему», — сказал Ангелопол в выпуске «Прокат Show» на Okko.

Ранее в СМИ появилась информация, что тренерам запретили принимать Ангелопола в свои группы и предоставлять ему лёд для тренировок.