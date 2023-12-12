Ангелопол — о скандале с Кагановской: мы очень плохо поговорили с федерацией

Российский фигурист Валерий Ангелопол рассказал, как прошла встреча с представителями федерации фигурного катания на коньках России после конфликта спортсмена с фигуристкой Василисой Кагановской.

«Мы очень плохо поговорили с федерацией, мне так кажется. Я не сказал ни слова, к сожалению. Федерация приехала к нам на каток, они еще потом пошли смотреть Аннабель Морозов, они как раз у нас тогда катались. Им было удобно приехать поговорить с нами и посмотреть тренировку. Федерация приехала, мы сели, и единственное, что меня очень сильно задело и понравилось. Не будем называть имен, сидят три лица из федерации, Анжелика Алексеевна и напротив на диванчиках мы с Василисой, я в одном углу, она в другом. Мы садимся, разговор, не помню, с чего начался, Анжелика Алексеевна начала: «Валера вам хочет кое-что рассказать». Я думаю: «Ну хорошо». Начинаю рассказывать, как и тебе, что это всё длится очень давно, не вот «сегодня мы придумали контракт», «сегодня мы его составили» и «сегодня мы распадаемся». Я говорю, что ношу это больше года на тот момент, Анжелика Алексеевна отрицала мои слова и говорила, что она первый раз об этом слышит, что я хочу распасться. Мы ездили к ней домой, мы собирались у нее дома, мы разговаривали на катке в течение года, мы где только не разговаривали. О распаде пары, что я не хочу кататься в этом составе.

Почему она так сказала? Не знаю, наверное, чтобы себя как-то прикрыть. Не могу за неё говорить, я говорю, как я вижу. Просто человек отрицает все мои слова, говорит, что первый раз об этом слышит, что ничего такого близко не было: «Он сам это придумал недавно, принес бумагу, о который мы тоже первый раз слышим, и всё». Конечно, федерация сидит с круглыми глазами, не понимает, что делать и что происходит.

Я был уверен в Анжелике Алексеевне, как в своём тренере, но для меня это была подстава. Я в моменте очень сильно потерялся, когда это услышал. Я мог ожидать всё что угодно, меня могли обвинить в чём угодно, но то что она открестится от меня и вот так подставит — я не был к этому готов", — сказал Ангелопол в выпуске «Прокат Show» на Okko.