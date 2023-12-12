«Все боялись меня брать». Ангелопол рассказал, как искал тренера после ухода от Крыловой

Российский фигурист Валерий Ангелопол рассказал о том, как искал тренера после ухода из группы Анжеликой Крыловой.

«Я сильно хотел попасть к одному тренеру, не будем называть имён. Он ответил: «Я не хочу видеть тебя в своей группе. Федерация не разрешает». Я не знаю, с чего все началось, была статья, что никуда меня не пускают. Почему я ответил одним словом «Отчасти» – потому что меня реально никуда не брали. Но в федерации мне сказали: «Пожалуйста, иди катайся куда хочешь, делай, что хочешь, ты свободен». Когда я приходил, все боялись меня брать», — сказал Ангелопол в выпуске «Прокат Show» на Okko.

Напомним, ранее Ангелопол выступал в танцевальном дуэте с Василисой Кагановской. В сезоне-2022/2023, который стал для них первым на взрослых соревнованиях, фигуристы выиграли Финал Гран-при России, однако перед началом нового сезона дуэт со скандалом распался. В итоге Валерий покинул тренерский штаб Крыловой и перешёл в «Ангелы Плющенко».