Ангелопол — о контракте с Кагановской: я бы ни копейки с неё не взял

Российский фигурист Валерий Ангелопол рассказал о деталях скандального контракта, предложенного Василисе Кагановской.

«Василиса вообще ни слова не сказала, она просто молчала. За Василису говорила Анжелика Алексеевна, ссора в тот момент происходила между мной, федерацией и Анжеликой Алексеевной. Василиса вообще никому ни слова не сказала. Василиса сидела плакала. Ну не плакала, делала очень грустное лицо и хорошо играла на эмоциях.

Федерация отметила, что нет смысла клеить то, что и так уже распалось. Примерно так они сказали — раз он настолько критичен, то нет смысла его уговаривать. И всё. Про контракт они сказали, что мы не имеем права его составлять, но не учли другой момент, что я не имею права зарабатывать на этом контракте, грубо говоря. А составлять любые контракты мы имеем право просто на каких-то условностях. Но я бы и не зарабатывал на этом контракте. Я бы ни копейки с неё не взял, там не было такого, что Василиса должна была мне платить. Соответственно, я на этом контракте не зарабатываю. Это просто дисциплинарная бумага. Все пункты, которые прописаны, всё оплачивается федерацией, и даже если бы из нас кто-то нарушил, это бы продолжало оплачиваться федерацией», — сказал Ангелопол в выпуске «Прокат Show» на Okko.