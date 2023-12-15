Тренер Горбачёвой описала Алину одним словом

Тренер по фигурному катанию Влада Данилкина поделилась мнением о своей подопечной, 16-летней российской фигуристке Алине Горбачёвой.

«Каким словом лучше всего описать Алину Горбачёву? Трудолюбивая. Она всегда сделает ровно то, что ты от нее просишь. Сейчас у нас переходный возраст, поэтому она не такая исполнительная, как была раньше. Но я уверена, что это пройдет, и все наладится. Верю, что все будет хорошо. Мы опора и поддержка друг для друга. Даже если что-то не так — мы справимся», — приводит слова Данилкиной Sport24.

Напомним, ранее Тренер по фигурному катанию Влада Данилкина высказалась о побеге 16-летней российской фигуристки Алины Горбачёвой, которая не пришла с тренировки домой, после чего её в течение суток искала вся Москва.