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Тренер Горбачёвой описала Алину одним словом

Тренер Горбачёвой описала Алину одним словом
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Тренер по фигурному катанию Влада Данилкина поделилась мнением о своей подопечной, 16-летней российской фигуристке Алине Горбачёвой.

«Каким словом лучше всего описать Алину Горбачёву? Трудолюбивая. Она всегда сделает ровно то, что ты от нее просишь. Сейчас у нас переходный возраст, поэтому она не такая исполнительная, как была раньше. Но я уверена, что это пройдет, и все наладится. Верю, что все будет хорошо. Мы опора и поддержка друг для друга. Даже если что-то не так — мы справимся», — приводит слова Данилкиной Sport24.

Напомним, ранее Тренер по фигурному катанию Влада Данилкина высказалась о побеге 16-летней российской фигуристки Алины Горбачёвой, которая не пришла с тренировки домой, после чего её в течение суток искала вся Москва.

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