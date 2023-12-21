«Хотелось бы быть сюрпризом». Миронова и Устенко — о выступлении на чемпионате России

Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, прокомментировали прокат ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию — 2024. Спортсмены получили 73,78 балла.

«Впечатления пока ровные», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Пока мы ещё на льду. Я даже не понял, что мы откатали, было достаточно легко, с удовольствием, прям хорошо! Три минуты, первый, второй, третий, четвёртый, пятый элемент и уже финальная поза, и ты такой: «Что? Я же только начал». Готовились усердно, плодотворно, это сказалось», — отметил Устенко.

«Ещё завтрашний день, мы должны оставаться в спокойном состоянии, с холодной головой, чтобы к произвольному танцу точно так же подойти. Поменяли часть программы? Как видите, риск оправдался. Надеюсь, что зрителям, судьям всё понравилось. Если не понравилось, извините, можем ещё раз поменять музыку, на опыте мы поняли, что это не сильно большая проблема. Будут ли завтра сюрпризы? Надеюсь, хорошее выступление», — подчеркнула Миронова.

«Хотелось бы быть сюрпризом (смеётся)», — сказал Устенко.

«Произвольная программа в классическом варианте с самого начала сезона, она не менялась. Как прошла акклиматизация? Знаете, такое видео есть: женщина выходит, у неё спрашивают что-то, и она говорит: «Я фантом». Вот мы сейчас так же себя чувствуем, потому что поспали в районе пяти часов. Перед соревнованиями спать так себе идея, поэтому немножко фантомное состояние. Может быть, это и хорошо», — добавила Миронова.

«Всё в ногах, всё знаем, всё умеем. На автопилоте едем», — сказал Устенко.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.