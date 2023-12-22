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Навка: не думаю, что Исинбаева будет работать против России

Навка: не думаю, что Исинбаева будет работать против России
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о переезде двукратной олимпийской чемпионки по лёгкой атлетике Елены Исинбаевой в Испанию и работе прославленной легкоатлетки в комиссии спортсменов Международном олимпийском комитете (МОК). Ранее Исинбаева заявила, что звание майора, полученное ею в период выступлений за московский ЦСКА, носит номинальный характер.

«Человек жил там задолго до всех этих историй, у неё там семья. Ей там жить дальше — не знаю, как сложится жизнь, может, вернётся в Россию, если тому будут причины. Плюс её включили в Международный олимпийский комитет. Это радость и счастье, что в МОК есть человек, который будет представлять наши интересы и защищать Россию. Я не так близко знаю Лену, но мы пересекались и общались. Не думаю, что она будет работать против России», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

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