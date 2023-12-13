Ступак — о скандальном заявлении Исинбаевой: горжусь званием капитана

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) рассказала о любви к ЦСКА, а также прокомментировала слова двукратной олимпийской чемпионки по лёгкой атлетике Елены Исинбаевой, которая ранее заявила о номинальном характере воинских званий, полученных ею в период выступлений за московский клуб. Ступак отметила, что гордиться званием капитана, которое также получила, представляя ЦСКА на соревнованиях.

«Я же болею за ЦСКА как девочка, а не как ярый фанат! Во-первых, я сама нахожусь в этом клубе, я безумно люблю ЦСКА. Много лет в нем, я там взрослела. Очень семейная обстановка в клубе, отличные отношения с начальством. И, конечно, все мысли только о победе этого клуба. Но у нас в сборной и Юрий Анатольевич Чарковский, и ребята-смазчики, они по-другому болеют, мне кажется.

Конечно, я горжусь званием капитана. Хотела бы и повыше ещё! Нормальный такой генерал будет, я считаю! А вообще, это такой момент… Для меня это важно", — приводит слова Ступак «РИА Новости Спорт».