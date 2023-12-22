Фигуристка Куликова: Соколовская меня похвалила, но конкретные слова я не скажу

Российская фигуристка Елизавета Куликова прокомментировала прокат короткой программы на чемпионате России в Челябинске. Спортсменка набрала 68,44 балла.

«Я получила удовольствие от своего проката. Очень было комфортно, много зрителей, было не волнительно. Это помогает, когда зрители поддерживают, иногда кричат: «Лиза, давай!» Мне это очень приятно, это помогает.

Всё ли сделала в прокате, что планировала? По хореографии я считаю, что я хорошо отъехала, особенно дорожку. Все эмоции отдала. По прыжкам где-то я немного недовольна, но я всё равно рада, что чисто откатала.

Что сказала Светлана Владимировна? Она меня поддержала, похвалила. А конкретные слова я не скажу.

Цель на чемпионате России? Я приехала сюда получить удовольствие от прокатов, от обстановки. Хочу, чтоб зрителям нравилось, как я катаюсь, и я получала от них любовь и поддержку», — сказала Куликова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.