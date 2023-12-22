Горбачёва — о подготовке к ЧР: несколько раз болела, были эмоционально сложные моменты

Фигуристка Алина Горбачёва, завершившая прокат короткой программы на чемпионате России с результатом 72,09 балла, рассказала о выступлении.

«Немножко неуверенно пошла в слайд и из-за этого потеряла равновесие, коснулась руками льда, получила за это дедакшн. Очень обидно, потому что этот слайд у меня находится в дорожке, естественно, дорожка у меня пошла на минусы, и это очень большая потеря баллов. Из-за этого, конечно же, ощущения очень сильно ухудшились. Рада, что прыжковые элементы получились довольно хорошо, но дорожка сильно разочаровала. До этого проблем с этим элементом не было. Только когда мне его поставили, я его, естественно, учила, не всегда получалось, но с тех пор на соревнованиях никаких проблем не было. Я всегда довольно хорошо его делала, и не было мыслей, что это может перерасти в дедакшн.

Как шла подготовка к чемпионату России? Болела несколько раз, но не сильно. Много сложных моментов было в эмоциональном плане, из-за этого сложнее стало на тренировках. Не самым лучшим образом я подготовилась», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.