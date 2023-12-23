Бестемьянова — о комментарии Тарасовой в адрес Талалайкиной: это недопустимо

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова прокомментировала слова заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой, которая, комментируя короткую программу чемпионата России по фигурному катанию в женском одиночном разряде, предложила проводить контрольное взвешивание спортсменов перед их выходом на лёд.

«Тарасова после выступления Талалайкиной сказала, что перед выходом на пятитысячную публику надо производить контрольное взвешивание? Татьяна Анатольевна много чего говорила. Татьяна Анатольевна сегодня оскорбляла и унижала людей, что никак не годится для ТВ. Это недопустимо», – приводит слова Бестемьяновой «Советский Спорт».

Напомним, чемпионат России проходит в Челябинске на арене «Трактор». По итогам проката в короткой программе фигуристка Мария Талалайкина получила 56,29 балла.