Бестемьянова: если бы Хромых каталась не у Тутберидзе, баллы были бы значительно ниже

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова оценила выступление ученицы Этери Тутберидзе Майи Хромых в произвольной программе чемпионата России в Челябинске.

«То, что случилось с Майей Хромых, — это просто катастрофа. Я никогда такого не видела. Но по поводу судейства я полностью согласна с Еленой Вайцеховской. Если бы Майя тренировалась не у Этери Тутберидзе, оценки бы были значительно ниже тех, что поставили сегодня судьи. Я в этом нисколько не сомневаюсь.

Но ещё раз отмечу: то, что произошло с Хромых, — трагедия. Она работает с такими выдающимися тренерами — и так выступила. Возможно, это какой-то психологический срыв или же что-то другое. Мне её искренне жаль. Я хочу её поддержать. Она молодец, и у неё всё ещё впереди», — приводит слова Бестемьяновой RT.

Ранее Бестемьянова раскритиковала Тарасову за слова о весе фигуристки Марии Талалайкиной.