Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко рассказал, как справляется с неадекватным поведением родителей фигуристов.

«Как мне удаётся находить общий язык с родителями фигуристов? В этой среде встречаются неадекватные персонажи. Только я их сразу выгоняю вместе с чадами. Атмосфера в группе должна быть позитивной», – приводит слова Плющенко «РИА Новости».

Кроме того, Плющенко объяснил, почему не побоялся брать в свою группу танцора Валерия Ангелопола на фоне разговоров о его скандальном характере.

«Очень доволен тем, что Ангелопол сейчас в нашей команде. Он и в тренерской работе помогает в качестве специалиста по скольжению, и в шоу задействован, выступает вместе с Юлией Липницкой. А разговорами меня не испугать. Как раз подобные истории очень люблю».