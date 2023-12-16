«Мечта воплотилась в жизнь!» Плющенко — об открытии отделения танцев на льду в академии

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгения Плющенко поделился эмоциями от открытия отделения танцев на льду в своей академии «Ангелы Плющенко».

«Вчера мы открыли еще отделение Танцев на льду под руководством — заслуженного тренера России — Натальи Владимировны Линичук! Двери нашей академии открыты для всех желающих.

У нас отличный лед и тренеры для начальной подготовки малышей. Тренерский штаб с большим опытом работы по юношеским и спортивным разрядам.

Мы счастливы! Наконец -то наша мечта воплотилась в жизнь — все виды фигурного катания: одиночное, парное и танцы теперь под одной крышей в Москве!», — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее родюсер Яна Рудковская сообщила, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Линичук начала работу в качестве главного тренера танцевального отделения академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».