Бронзовые призёры ЧР Хавронина и Нарижный: пара-эталон? Пападакис/Сизерон

Бронзовые призёры чемпионата России в танцах на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный рассказали, кто для них является парой-эталоном.

«Пападакис/Сизерон», — ответила Хавронина в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной

«Они лучше всего показывают то, как чувствуют друг друга. Я слышал, что говорят про Гийома, что он не такой, что он не показывает отношения с девушкой, но на самом деле мне кажется, что это не так. Я вижу всё, что они показывают, на мой взгляд, это безумно нежно, безумно трепетно. Не хватало какого-то другого стиля от них, потому что всё было одинаковое, и было понятно, что они будут делать, какая в целом будет программа», — отметил Нарижный.

«Но то, что они делали, было просто идеально», — добавила Хавронина.

«На днях видел их показательный номер, то ли в Японии они катали, то ли где-то ещё. Это потрясающе. Мне гораздо больше нравится Гийом, чем Габриэла, в каких-то моментах она немного недоделывает. Он безумно крутой танцор, на мой взгляд, лучше него танцора нет», — сказал Нарижный.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — французские фигуристы. Они являются многократными чемпионами мира и Европы, а также серебряными призёрами Олимпийских игр в Пхёнчхане.