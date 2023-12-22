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«Не бойкот и не игнор». Хавронина объяснила, почему они с Нарижным не вышли к журналистам

«Не бойкот и не игнор». Хавронина объяснила, почему они с Нарижным не вышли к журналистам
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Фигуристка Ирина Хавронина, выступающая в танцах на льду с Дэвидом Нарижным, объяснила, почему они с партнёром не вышли к журналистам после проката ритм-танца на чемпионате России по фигурном катанию — 2024 в Челябинске. Сегодня, 22 декабря, по итогам двух выступлений дуэт занял третье место.

«Вчера не вышли к журналистам — но если честно, мы просто зашли не в ту зону. Думали, что все будут там. А когда никого не было, решили, что завтра. Это не был бойкот или мы решили проигнорировать — нас просто никто не встретил. Не думаю, что это как-то повлияло на отношение к нам, а то я уже видела заголовки. Мы бы с удовольствием ответили на вопросы, ни в коем случае прокат вчера не повлиял на наше отношение к прессе. Извините», — передают слова Хаврониной корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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