Бестемьянова: если спортсмен нужен федерации, то его никто не будет отпускать

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) ужесточить процедуру перехода российских фигуристов в другие сборные.

«Так было всегда. Здесь нет ничего нового. Если спортсмен нужен федерации, то, конечно, его никто не будет отпускать. А если человек не востребован, то он по своим порядкам может уйти. Я хотела бы, чтобы сохраняли тех, кто нужен, чтобы мотивировали их финансово. А тех, кто не нужен, пусть отпускают», – цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».

Ранее исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сихарулидзе заявил о планируемом ужесточении позиции федерации по смене российскими фигуристами спортивного гражданства. В июне после соответствующего одобрения со стороны ФФККР в сборную Грузии перешли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду.