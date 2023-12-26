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Сихарулидзе заявил, что российским тренерам нужно продолжать работать с иностранцами

Сихарулидзе заявил, что российским тренерам нужно продолжать работать с иностранцами
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и олимпийский чемпион в парном катании Антон Сихарулидзе заявил, что российским тренерам не нужно отказываться от работы с иностранными фигуристами. Он вспомнил слова президента РФ Владимира Путина, который сказал, что спорт призван объединять людей.

«Мы не будем смотреть на то, как поступают с нами, а будем вести свою линию и поступать благородно», — приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».

Ранее Сихарулидзе заявил о планируемом ужесточении позиции федерации по смене российскими фигуристами спортивного гражданства. В июне после соответствующего одобрения ФФККР в сборную Грузии перешли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду.

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