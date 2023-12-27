Распался дуэт Арины Ушаковой и Валерия Ангелопола

Российские фигуристы Арина Ушакова и Валерий Ангелопол прекратили своё сотрудничество. Об этом написала сама Ушакова в своих социальных сетях.

«Пары Ушакова-Ангелопол больше не существует. Спасибо всем большое за оказанную поддержку всё это время. Было интересно, но не перспективно, ничего страшного не произошло, работаем дальше», — написала Ушакова.

Также спортсменка поблагодарила Ангелопола за то, что он посодействовал её возвращению в спорт. Напомним, пара появилась после скандального разрыва дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола. Валерий перешёл в академию «Ангелы Плющенко», где пара начала работу под руководством Натальи Владимировны Линичук.