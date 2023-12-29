Рудковская: уровень наших с Навкой сказок реально сейчас лучший в мире

Российский продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона в фигурном катании Евгения Плющенко, рассказала, как относится к ледовым шоу, которые создаёт олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

«Была на шоу Татьяны Навки несколько дней назад, и была в таком восторге! Пригласила её тоже к нам на шоу. Она мне позвонила: «Яна, ну что? Как ты?» — и я ей: «Таня, я в таком восторге! Ты так красиво сделала эту сказку! Я просто восхищаюсь».

Что хочу сказать: женщины рулят! Таня Навка молодец, себя не буду хвалить, считаю, что моя работа тоже чего-то стоит. Уровень наших с ней сказок реально сейчас лучший в мире. Никто столько не вкладывает души, средств и своего времени», — передаёт слова Рудковской с премьеры шоу «Русалочка» корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.