«Гуменник обладает завораживающей пластикой тела». Интервью с хореографом школы Москвиной

Представители школы Тамары Москвиной могли брать в Челябинске два золота в четырёх дисциплинах. Анастасия Мишина и Александр Галлямов с мировым рекордом выиграли турнир пар, а вот у Петра Гуменника сложилось не всё: даже 200 баллов в произвольной не смогли компенсировать ошибку в короткой программе. Но фигурист всё равно оказался на пьедестале, заняв третье место.

Результаты фигуристов школы Москвиной мы обсудили с хореографом Николаем Морошкиным.

Могут ли Мишина и Галлямов кататься под рэп? Как удалось привлечь к работе с группой известного хореографа Ксению Михееву? Как сам Николай относится к сотрудничеству Петра Гуменника с Даниилом Глейхенгаузом? Ответы на эти и другие вопросы читайте в интервью «Чемпионату».

Беседовали мы с Николаем в Челябинске в день показательных, 24 декабря, как раз после выступления Петра Гуменника с номером «Потолок ледяной».

«Анжелика Крылова изначально ставила Мишиной/Галлямову другую программу»

– Начать хотелось бы с последней ситуации на награждении, все сейчас немного в шоке от того, что стряслось с Петей Гуменником.

– Что только не происходит, многие спортсмены до чемпионата болели, кто-то болеет сейчас.

– Перейдём к выступлениям ваших спортсменов. Анастасия Мишина и Александр Галлямов феерично выиграли чемпионат России, на пять баллов превзойдя мировой рекорд по сумме. Как ребята готовились к этому турниру? Были ли сложности?

– Разного рода сложности всегда происходят при подготовке, но ребята успели хорошо подойти к турниру, были мотивированы и правильно настроены. Рад, что они для себя смогли проехать две программы чисто и занять то место, за которым они сюда приехали.

– Обе программы на этот сезон ваша пара ставила у танцевальных специалистов, в чём была задумка Тамары Николаевны Москвиной?

– Ирина Жук ставила ребятам произвольную программу в прошлом году, и в этом году они продолжили сотрудничество, которое определённо является успешным. Что касается короткой программы – Анжелика Крылова изначально ставила другую программу, но Тамара Николаевна приняла решение, что надо поменять музыку, и мы уже своими силами работали. Я переделал связующие шаги, дорожку шагов и музыку к короткой программе «Ода к радости».

Также была приглашена Ксения Михеева для настраивания современной хореографии. Наше сотрудничество с Ксенией началось с «Болеро» Петра Гуменника. В работе с Настей и Сашей она тоже принимала участие.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов Фото: РИА Новости

– Из чего родилось сотрудничество с Ксенией Михеевой? До клуба Москвиной она не работала с фигурным катанием.

– Находясь в поиске новых решений для фигурного катания, я наткнулся на хореографию Ксении в социальных сетях. Связался с её менеджером, и мы быстро нашли общий язык. Мы смогли завлечь Ксению нашими талантливыми фигуристами.

– Александр Галлямов дважды на пресс-конференции зачитывал рэп собственного сочинения. Могли бы представить программу Мишиной и Галлямова под рэп?

– Сложно сказать, надо слушать и смотреть. Пока нет.

«Гуменник — самый гармоничный одиночник на данный момент»

– После завершения мужского турнира на чемпионате России видела ваше высказывание о том, что вы считаете Петра Гуменника лучшим фигуристом России на данный момент. Что вы вкладываете в это?

– Я считаю, что он самый гармоничный одиночник на данный момент. Пётр обладает завораживающей пластикой тела, умеет использовать инерцию в скольжении, способен передать любой образ на льду.

– Очень многие думали, что именно Пётр в этом сезоне выиграет чемпионат России, у него была очень сильная мотивация. Как вы думаете, в какой-то момент он перегорел или же ошибка на акселе – просто случайность?

– Со слов самого Петра, он почувствовал перед акселем в короткой программе прилив сил, энергии, адреналин, зал подбадривал. Он хотел сделать лучше, но не совсем удалось.

– Как-то помогали настраиваться на произвольную программу после оплошности в короткой или же Пётр сам собрался?

– Пётр умеет правильно саморегулироваться. Он знает, что это была случайность и не стоит на этом зацикливаться. На произвольную программу он подошёл в том же состоянии, что и к короткой.

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

– Не было ли чувства ревности, что произвольную программу в этом году он ставил у Даниила Глейхенгауза?

– Ревности никакой нет. Я за то, чтобы спортсмены всегда развивались, пробовали работать с новыми хореографами. Не вижу смысла в том, чтобы ставить программы у одних и тех же хореографов.

К «Дориану Грею» мы искали Петру специалиста по актёрскому мастерству, чтобы раскрыть его образ в полной мере. На протяжении всего сезона мы стараемся улучшать все аспекты в каждой программе.

– С трибуны на чемпионате России программа смотрелась невероятно, зал аплодировал стоя.

– Когда сходятся техническая и хореографическая стороны, конечно, это здорово (улыбается).

«Музыка должна нравиться исполнителю и не должна быть навязана»

– Пару недель назад Пётр выступал на международном клубном старте в Минске. Какие на том турнире были цели и почему мы не увидели такой сложный контент на чемпионате России?

– В Минске задача была проехать с самым сложным контентом. На важных стартах обязательно исполнять надёжные элементы, риск ни к чему.

– Чувствовалось ли на Кубке Дружбы, что это международный старт? Или сравнивать сложно?

– Любая смена обстановки – это что-то новое, и для соревновательного опыта это очень важный момент.

– В следующем году сезон будет завершаться турниром по шоу-программам, не обсуждали ли с Петром, будете ли подавать заявку?

– Не общались на эту тему, все силы были направлены на чемпионат России. Для меня важно, чтобы все эти турниры были направлены на перспективу в плане поиска новых образов.

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

– Можно сказать, что Пётр нашёл свой стиль в музыке, в котором он как рыба в воде, но вы отмечали, что дальше нужно пробовать что-то новое. Как вы думаете, сколько ещё жанров ему под силу? Петя может всё?

– Это не совсем так, всё мочь невозможно (улыбается). Нужно будет подумать и поискать. Как правило, такие вещи рождаются спонтанно, в каком-то разговоре, может быть, музыка где-то заиграет, чёткого плана и конкретики здесь нет.

– Как получилось с металом – Петя просто включил музыку на тренировке или долго вам её предлагал?

– Он любит индастриал-метал, часто включает такую музыку на тренировках, она заряжает его энергией. Со своей стороны, я нашёл те варианты, которые, на мой взгляд, можно использовать в фигурном катании. Первая наша проба состоялась на шоу Тутберидзе, получилось здорово. Я увидел, что он в живёт в музыке и чувствует её.

Видно, когда человек участвовал в подборе музыки и образа для себя, и это всегда работает на сто процентов. Музыка должна нравиться исполнителю и не должна быть навязана.

– Мне кажется, уклон в сторону классики и проверенных вариантов может быть и из-за того, что судьи могут не понять эксперимент. Сейчас, как вам кажется, специалисты более открыты к новому?

– Момент боязни присутствовал, скажу честно. Я обращался к судьям за ответной реакцией и получал исключительно положительные отзывы.