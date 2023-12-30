Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стало известно, кто может стать новой партнершей Валерия Ангелопола

Стало известно, кто может стать новой партнершей Валерия Ангелопола
Комментарии

Победитель финала Гран-при России в танцах на льду Валерий Ангелопол может начать работать в паре с Александрой Шинкаренко. Об этом сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что на этой неделе стало известно о распаде дуэта Арины Ушаковой и Валерия Ангелопола. Причиной этому послужила рекомендация тренера фигуристов Натальи Линичук. Ранее Ангелопол выступал с фигуристкой Василисой Когановской.

Материалы по теме
Распался дуэт Арины Ушаковой и Валерия Ангелопола

Сейчас нет окончательного решения, станут ли Ангелопол и Шинкаренко парой. Линичук еще не видела фигуристов на пробных катаниях, однако у сторон есть взаимный интерес к сотрудничеству.

Отметим, что 16-летняя фигуристка занимается у Елены Масленниковой и Ильи Авербуха и выступает в паре с Владиславом Михайловым.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android