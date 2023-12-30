Стало известно, кто может стать новой партнершей Валерия Ангелопола

Победитель финала Гран-при России в танцах на льду Валерий Ангелопол может начать работать в паре с Александрой Шинкаренко. Об этом сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что на этой неделе стало известно о распаде дуэта Арины Ушаковой и Валерия Ангелопола. Причиной этому послужила рекомендация тренера фигуристов Натальи Линичук. Ранее Ангелопол выступал с фигуристкой Василисой Когановской.

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Сейчас нет окончательного решения, станут ли Ангелопол и Шинкаренко парой. Линичук еще не видела фигуристов на пробных катаниях, однако у сторон есть взаимный интерес к сотрудничеству.

Отметим, что 16-летняя фигуристка занимается у Елены Масленниковой и Ильи Авербуха и выступает в паре с Владиславом Михайловым.