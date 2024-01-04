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Валерий Ангелопол показал, как тренируется с новой партнёршей

Валерий Ангелопол показал, как тренируется с новой партнёршей
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Российский фигурист Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду, опубликовал в социальных сетях фото с тренировки с предполагаемой новой партнёршей — Александрой Шинкаренко.

Фото: из личного архива Валерия Ангелопола

Напомним, Ангелопол вместе с другой партнёршей Василисой Кагановской в прошлом сезоне выиграли финал Гран-при России в танцах на льду, однако в конце августа их дуэт со скандалом распался. Валерий покинул группу Анжелики Крыловой и начал тренироваться в академии Евгения Плющенко вместе с бронзовым призёром юниорского чемпионата мира – 2018 Ариной Ушаковой. Однако в конце декабря 2023 года Ушакова сообщила о распаде дуэта с Ангелополом.

В академии Плющенко с танцевальными дуэтами работает Наталья Линичук. Шинкаренко до Ангелопола каталась с Владиславом Михайловым. Фигуристы занимались в группе Елены Масленниковой и Ильи Авербуха.

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