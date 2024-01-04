Плющенко вернул тренера из США, а Загитова открывает школу. Как изменилась наша фигурка?

Евгений продолжает расширять границы своей академии, а Алина может в скором времени встать на тренерский мостик. Что из этого получится?

Несмотря на отстранение от международных стартов, наше фигурное катание продолжает развиваться. В 2023 году произошло много интересных изменений: появлялись новые герои, менялись форматы турниров, но были и другие приятные перемены, на которые вы, возможно, не сразу обратили внимание.

Например, Алина Загитова запланировала открытие собственной школы фигурного катания. Олимпийская чемпионка не стоит на месте и пробует себя в разных сферах. Вполне возможно, что скоро мы увидим учеников фигуристки на соревнованиях.

А пока Алина готовится к тренерскому дебюту, на этом поприще преуспевают Евгений Плющенко и Илья Авербух. Двукратный олимпийский чемпион привлёк к работе легендарного специалиста в танцах на льду из США, а серебряный призёр Игр в Солт-Лейк-Сити справляется сам в компании с Еленой Масленниковой.

Загитова откроет школу в Казани и станет тренером?

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана успела попробовать себя в разных амплуа, и, похоже, очередь дошла до тренерской деятельности. На Петербургском международном экономическом форуме Алина Загитова встретилась с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, чтобы обсудить проект создания школы в Казани — на родине фигуристки.

Алина Загитова Фото: РИА Новости

«Мы давно дружим с Алиной, несмотря на то что она выступает не за Татарстан. Но она татарка. Мы уже давно говорили, что нам нужен отдельный центр для фигуристов. У нас достаточно много объектов, но они смежные: это и хоккей, и фигурное катание. Но мы в Казани уже давно хотим сделать центр именно для фигурного катания», — объяснял министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Стремления обеих сторон совпали, поэтому процесс пошёл быстро. В планах открыть школу на базе уже существующих объектов зимой 2024 года, а затем построить отдельный ледовый дворец, который будет входить в комплекс Центра фигурного катания. Эта арена будет носить имя олимпийской чемпионки, которая серьёзно намерена вести организационные дела.

«В первую очередь хочу сказать, что мне очень много поступало запросов: «Давайте откроем школу вашего имени», но я всё время отказывалась. Я думаю, что именно в родном регионе грех не открыть свою школу. Мне кажется, что я просто тогда не созрела в плане организационных моментов, как правильно построить тренерскую базу. Сейчас я это понимаю и хочу полностью вникнуть в проект. Потому что это для меня не просто дать своё имя, а ещё и результат очень важен», — рассказывала Загитова.

Активно тренировать Алина пока не готова, но всё может измениться. В обязанности спортсменки будут входить проведение мастер-классов, подбор тренерских кадров, оценка результатов работы — вполне вероятно, что Загитова и сама захочет встать на тренерский мостик. Для фигурного катания это будет полезное приобретение — кому, как не единственной обладательнице «Большого шлема», передавать свой бесценный опыт молодому поколению?

Плющенко привёз для Ангелопола тренера из США

В этом году были и другие тренерские перестановки в российском фигурном катании. Прошлой зимой из США вернулась олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Линичук. Специалист заявила, что готова продолжить работу уже в России. А затем стало известно, что наставница присоединилась к большой команде Евгения Плющенко и возглавила танцевальное отделение его академии.

Для двукратного олимпийского чемпиона это событие стало огромной победой. Евгений давно мечтал о том, чтобы в его школе были представлены все четыре вида в фигурном катании, и наконец это стало реальностью. При этом Линичук в этом плане — прекрасный кандидат, поскольку не только обладает невероятным опытом в подготовке танцевальных дуэтов, но и знает тонкости работы с одиночниками и спортивными парами.

Наталья Владимировна рассказала, что согласилась на предложение Плющенко практически сразу, поскольку желала передать свои знания подрастающему поколению.

Наталья Линичук Фото: РИА Новости

«Первое, что я почувствовала здесь, — как будто я работала на этом катке всю свою жизнь. Настолько здесь профессиональная, интеллигентная, тактичная обстановка, отношение к спортсменам, тренерам, качество льда. И тренеры, и спортсмены академии Евгения Плющенко ведут ежедневную профессиональную работу. Совершенству нет предела», — делилась впечатлениями Линичук.

Интересно, что, по словам Яны Рудковской, возвращение специалиста в Россию было заслугой Плющенко, который, очевидно, давно вёл переговоры с наставницей. А теперь Евгений пожинает плоды своего труда, поскольку он заполучил не только топового тренера, но и танцевальную пару, которая может «выстрелить» благодаря стараниям Натальи Владимировны. Речь о дуэте Арины Ушаковой и Валерия Ангелопола, которые станут первыми воспитанниками Линичук. Так что изменения в расстановке сил в танцах на льду грядут.

Авербух тренирует перспективных юниоров в танцах

Произойдёт это не сразу. Илья Авербух отметил, что испытывает объективный скепсис по поводу возобновления тренерской карьеры Линичук в России, но только потому, что «войти в танцевальное сообщество достаточно сложно». По его словам, сам он испытывает это ежедневно, работая в паре с Еленой Масленниковой.

Весной 2022 года Авербух принял решение официально переквалифицироваться в наставника фигуристов и начал деятельность на катке Нины Мозер «Вдохновение». С тех пор многое случилось: пока строится личная школа Ильи Изяславовича в Калужской области, он тренирует две перспективные пары юниоров, которые сопровождает на многих соревнованиях.

Александра Шинкаренко и Владислав Михайлов — одна из них. Эти фигуристы имеют огромный потенциал и уже показывают неплохие результаты. Они заняли третье и пятое место на юниорских этапах Гран-при России, а также завоевали бронзу на чемпионате Москвы. Слегка уступают им Полина Пилипенко и Павел Драко, которые имеют в своём активе 14-е (из-за двух падений в короткой и произвольной программах) и пятое место на этапах Гран-при. Тем не менее оба дуэта смотрятся симпатично и свежо — танцам на льду определённо не хватало Авербуха-тренера. Поэтому хочется верить, что он сможет изменить сложившуюся тенденцию в ближайшее время ворвётся в топ.