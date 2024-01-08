Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Туктамышева выложила фото с последнего дня показов «Истории любви Шахерезады»

Туктамышева выложила фото с последнего дня показов «Истории любви Шахерезады»
Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года, победительница чемпионата России 2013 года, победительница финала Гран-при ISU сезона-2014/2015, российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своём телеграм-канале выложила фотографии с заключительного дня показов ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

Фото: Из личного архива Е. Туктамышевой

Фото: Из личного архива Е. Туктамышевой

«Шахерезада закончилась! Всем спасибо, все свободны! Было круто!» — написала фигуристка в публикации.

Напомним, показы шоу «История любви Шахерезады» проходили с 27 декабря 2023 по 7 января 2024 года в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Помимо Туктамышевой, участие в ледовой постановке принимали Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Марк Кондратюк, Артур Гачинский, Камила Валиева, Анна Щербакова.

Материалы по теме
Туктамышева подожгла лёд, а Валиева взлетела. Премьера шоу Навки прогремела в Питере!
Туктамышева подожгла лёд, а Валиева взлетела. Премьера шоу Навки прогремела в Питере!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android