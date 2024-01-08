Туктамышева выложила фото с последнего дня показов «Истории любви Шахерезады»

Чемпионка мира и Европы 2015 года, победительница чемпионата России 2013 года, победительница финала Гран-при ISU сезона-2014/2015, российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своём телеграм-канале выложила фотографии с заключительного дня показов ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

Фото: Из личного архива Е. Туктамышевой

Фото: Из личного архива Е. Туктамышевой

«Шахерезада закончилась! Всем спасибо, все свободны! Было круто!» — написала фигуристка в публикации.

Напомним, показы шоу «История любви Шахерезады» проходили с 27 декабря 2023 по 7 января 2024 года в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Помимо Туктамышевой, участие в ледовой постановке принимали Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Марк Кондратюк, Артур Гачинский, Камила Валиева, Анна Щербакова.