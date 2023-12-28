Туктамышева подожгла лёд, а Валиева взлетела. Премьера шоу Навки прогремела в Питере!

Петербург в эти новогодние праздники превращается в восточный город – на протяжении всех каникул здесь будет греметь шоу Татьяны Навки «История Любви Шахерезады». Раньше эта сказка с успехом шла в Москве, также её совсем недавно вывезли в Алма-Ату, а вот теперь восточный колорит добрался и до Северной столицы.

27 декабря в «Юбилейном» состоялся премьерный показ шоу. Как это было, рассказывает и показывает «Чемпионат».

Удалось краем глаза взглянуть на кусочек репетиции перед стартом шоу, и эта внимательность к каждой детали поразила. Татьяна Навка руководила репетиционным процессом и проговаривала каждую мелочь.

Премьерное шоу задержалось на полчаса из-за позднего окончания прогона, но это того стоило: в спектакле задействовано очень много сложных технических конструкций, и необходимо было досконально проверить всё.

Главные персонажи сказки – Шахерезада и Шахрияр, их играют двукратные серебряные призёры Олимпиады Евгения Тарасова и Владимир Морозов. На протяжении всей истории герои борются за свою любовь, потому что царица Саис (Елизавета Туктамышева) жаждет забрать Шахрияра себе. Чтобы получить власть в свои руки, ей нужно выйти замуж, и выбор падает на героя Морозова. В концовке любовь побеждает жажду власти.

Туктамышева, по сути, центральный персонаж сказки, у этой фигуристки огромное количество экспериментов на льду. Она и поджигает лёд факелом, и взлетает вверх с дискошаром, и превращается в парницу – в дуэте с Владимиром Морозовым фигуристка исполняет и высокие поддержки, и танцевальные.

В новых для себя ролях дебютировали Марк Кондратюк и Артур Гачинский – Аладдин и Джинн. В этом шоу Марк и Артур отвечали за комическую составляющую и за драйв.

Марк ещё в прошлую пятницу выступал на чемпионате России с произвольной программой, а уже в среду откатал первое полноценное шоу, да ещё и так энергично! На протяжении шоу Кондратюк исполнил несколько двойных акселей и тройных лутцев, что достаточно сложно сделать в таких громоздких костюмах.

Роль Аладдина села на фигуриста как влитая, и публика это чувствовала – маленькие дети в первых рядах не могли усидеть на месте и танцевали вместе с Марком.

Очень жаль, что такая маленькая роль отведена Камиле Валиевой – в общей сложности у спортсменки один небольшой номер в первом отделении и ещё один во втором. Но, как и отмечала Камила на пресс-подходе, роль эта властная, и в катании необходимо демонстрировать всю мощь и уверенность. Когда Валиева на льду, она владеет вниманием всего зала.

Такой подход удобен с точки зрения сменяемости героинь – выучить роль не так сложно, и за одни каникулы фигуристки-чемпионки могут выступить в разных шоу. С 29 декабря и до 7 января роль Богини будет исполнять олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

В финале шоу на сцену вышел Алексей Николаевич Мишин, он был одним из почётных гостей на премьере. Татьяну Навку Профессор назвал «королевой всего фигурного катания нашего времени».