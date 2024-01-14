Видео новой показательной программы Пападакис и Сизерона на ЧЕ-2024

Сегодня, 14 января, в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024, проходившего в Каунасе (Литва), призёры и победители соревнований выступили с показательными программами. Французские спортсмены Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон представили зрителям новый показательный номер. В качестве музыкального сопровождения они выбрали сюиты для виолончели Иоганна Себастьяна Баха.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео показательного номера Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — французские фигуристы. Они являются многократными чемпионами мира и Европы, а также серебряными призёрами Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.