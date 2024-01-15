Бестемьянова: если переход даст Мозалёву стимул тренироваться ещё лучше, это стоит того

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о переходе российского фигуриста Андрея Мозалёва в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Если этот переход поможет Мозалёву вернуть то, что он утерял в этом сезоне, и даст ему стимул тренироваться ещё лучше, то, конечно, это стоит того. Но очень грустно слышать о его расставании с тренером, ведь у Андрея был такой чудесный тандем с Давыденко, казалось, что они срослись настолько, что были как родственники. Могу лишь пожелать Мозалёву удачи, он очень талантливый спортсмен. И надеюсь, что он сможет стать только сильнее у нового наставника», — приводит слова Бестемьяновой «RT на русском».

Ранее появилась информация, что Мозалёв приступил к тренировочному процессу под руководством тренерского штаба Тутберидзе. Также сообщалось, что фигурист принял решение прекратить сотрудничество со специалистом Кириллом Давыденко из-за конфликта. Тренер не стал комментировать эту информацию.