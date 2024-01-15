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Тутберидзе неоднозначно отреагировала на опасения Бестемьяновой из-за перехода Мозалёва

Тутберидзе неоднозначно отреагировала на опасения Бестемьяновой из-за перехода Мозалёва
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе неоднозначно отреагировала на слова олимпийской чемпионки 1988 года в танцах на льду, четырёхкратной чемпионки мира Натальи Бестемьяновой касательно перехода к ней чемпиона мира среди юниоров, бронзового призёра чемпионата России – 2022 Андрея Мозалёва.

«Насколько я понимаю, Мозалёв уже взрослый парень, с именем, с какими-то своими привилегиями в тренировках. А у Этери Георгиевны высокие нагрузки, как бы он не травмировался», — заявила ранее Бестемьянова ТАСС.

«Откуда информация?» — написала Тутберидзе в своих социальных сетях, выделив слова касательно высоких нагрузок в её группе.

Напомним, Мозалёв перешёл к Тутберидзе от тренера Кирилла Давыденко. По информации СМИ, у сторон участились конфликтные ситуации.

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