Дочери Тутберидзе пока не светят медали на мировом уровне. Судьи против Дэвис/Смолкина?

Ещё перед чемпионатом Европы в Литве президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани сделала смелое заявление, рассчитывая на медаль для танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

С учётом того, что эти спортсмены перешли в другую сборную из России, перед этим побывав на Олимпийских играх, слова чиновницы не казались безумием. Однако реальность быстро спустила поклонников спортсменов с небес на землю.

Дочь Этери Тутберидзе с партнёром столкнулись с проблемой завышенных ожиданий, хотя судьи сразу дали понять, что пока медали Дэвис и Смолкину не светят.

Неужели арбитры настроены против грузинских фигуристов или же причина в чём-то другом?

Дэвис/Смолкин пострадали от завышенных ожиданий

В европейских танцах на льду происходит масштабная перестройка — дуэты из разных стран стремятся взобраться как можно выше, и судьям так или иначе приходится менять мнение относительно лидеров.

Стереотипы об очереди и влиятельных федерациях в той или иной степени работают, но иногда не так, как того желают сами фигуристы. Например, прошлогодние бронзовые призёры чемпионата Европы Юлия Турккила и Маттиас Верслёйс при отсутствии большой деградации в их катании теперь рассчитывают лишь на шестую-седьмую строчку в турнирной таблице.

Интриги закручиваются с невероятной скоростью, а одной из них является нынешнее положение экс-россиян Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Спортсмены, перешедшие в сборную Грузии, начинают всё с чистого листа и пока звёзд с неба не хватают, хотя уже выступали на Олимпиаде и были в десятке на европейском первенстве. В Литве дуэту пришлось непросто: ещё в ритм-танце было заметно, как страдают Диана и Глеб от повышенного внимания и слишком больших ожиданий. В произвольной программе это давление лишь усилилось, и Дэвис со Смолкиным выступили не так чисто, как хотелось бы.

Постановка «Лебединое озеро» не блистала, поскольку фигуристы буквально дрожали на некоторых элементах. Партнёр очень неуверенно исполнил поддержку, но всё-таки удержал спортсменку в руках. На твизлах Глеб потерял уровень, в то время как Диана выложилась на максимум. Дорожки шагов у пары пока получаются на второй-третий уровень, но даже не это главная проблема дуэта. Дэвис и Смолкину не хватает выразительности, раскрепощённости и лёгкости. На данном этапе они подвержены нервам и оттого выглядят как неопытные юниоры, хотя это вовсе не так.

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Тем не менее не всё потеряно. Фигуристы явно не настроены сдаваться на полпути — они тихо работают над собой, готовя почву для будущих прорывов. Несмотря на недостаточные техничность и артистизм, судьи лояльно настроены к представителям Грузии. 113,13 балла за произвольный танец и общая оценка в 189,46 балла подтверждают это.

Сенсационные литовцы и «золотые» итальянцы

Конкуренты Дианы и Глеба справились с нервами гораздо лучше, хотя и у них были срывы. В последней разминке хорошие рабочие прокаты выдали чехи Натали Ташлерова/Филип Ташлер и французы Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо. Но основное внимание было приковано к литовцам Эллисон Рид и Саулюсу Амбрулявичюсу. Вот уж у кого оказалась железная выдержка, так у хозяев турнира. Фигуристы прекрасно исполнили свою чудесную программу под композицию группы экспериментальной музыки Son Lux. Спортсмены не всё выполнили на четвёртый уровень, но зато были убедительны в эмоциональном плане. Под конец их проката трибуны ревели, плакали болельщики, радовались сами спортсмены, ведь понимали — у них точно будет медаль. Судьи поставили им щедрые оценки — 122,64 балла (лучший результат в сезоне), всего — 203,37.

Непросто после такого перформанса было выходить на лёд одним из фаворитов чемпионата Европы — британцам Лиле Фир и Льюису Гибсону. Их яркая спортивная постановка явно понравилась зрителям, однако с технической точки зрения фигуристы были неидеальны. В их движениях чувствовалась скованность, была «грязь» на твизлах и вращении, что не могло быть не замечено арбитрами. Они присудили британцам 125,62 балла, в сумме — 210,82.

Лила Фир и Льюис Гибсон, произвольный танец на чемпионате Европы Фото: Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images

Золотую медаль Фир и Гибсон упустили, поскольку прошлогодние чемпионы должны были серьёзно ошибиться, чтобы уступить первое место. Но итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри не собирались оступаться. Их лиричный произвольный танец был наполнен сложностью и проникновенной эмоциональностью. Спортсмены катались практически безукоризненно — лишь на диагональной дорожке шагов они получили третий уровень и во время секции на одной ноге клюнул партнёр, но это не помешало им набрать 127,58 балла, всего — 214,38. И это второе золото чемпионата Европы в их карьере!