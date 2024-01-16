«Повышает интерес к любому турниру». Тарасова — о Туктамышевой на чемпионате по прыжкам

Заслуженный советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что участие Елизаветы Туктамышевой на чемпионате по прыжкам повысит интерес зрителей.

«Участие Туктамышевой повышает интерес к любому турниру. Это отличные новости для всех поклонников фигурного катания. Лиза — звезда», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Напомним, 27-летняя фигуристка Туктамышева взяла в 2023 году паузу в своей спортивной карьере, объяснив это. Однако она появилась в предварительном списке участников чемпионата России по прыжкам и вернулась к тренировкам для того, чтобы подготовиться к нему. Чемпионат пройдёт с 19 по 21 января в Москве.

Отметим, что, помимо Елизаветы Туктамышевой, в предварительном списке участников также есть Камила Валиева.