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Туктамышева и Валиева заявлены в предварительный список участников чемпионата по прыжкам

Туктамышева и Валиева заявлены в предварительный список участников чемпионата по прыжкам
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Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников чемпионата по прыжкам сезона-2023/2024, который пройдёт с 19 по 21 января в Москве.

Предварительный список участников

Мужчины, одиночное катание

  • Максим Автушенко
  • Михаил Алексахин
  • Дмитрий Алиев
  • Матвей Ветлугин
  • Вадим Воронов
  • Владислав Дикиджи
  • Пётр Гуменник
  • Макар Игнатов
  • Эдуард Карартынян
  • Николай Колесников
  • Марк Кондратюк
  • Лев Лазарев
  • Глеб Лутфуллин
  • Михаил Полянский
  • Иван Попов
  • Даниил Постарнаков
  • Макар Пузин
  • Егор Рухин
  • Павел Савченко
  • Александр Самарин
  • Даниил Самсонов
  • Никита Сарновский
  • Евгений Семененко
  • Илья Строганов
  • Михаил Терновский
  • Михаил Тихонов
  • Николай Угожаев
  • Григорий Фёдоров
  • Арсений Федотов
  • Роман Хамзин

Женщины, одиночное катание

  • Маргарита Базылюк
  • Камила Валиева
  • Алина Горбачёва
  • Мария Гордеева
  • Алиса Двоеглазова
  • София Дзепка
  • Алёна Жилина
  • Арина Калугина
  • Екатерина Кольцова
  • Елена Костылева
  • Варвара Кравчина
  • Милана Лебедева
  • Мария Мазур
  • Диана Мильто
  • Виктория Морозова
  • Арина Мохова
  • Софья Муравьёва
  • Камилла Нелюбова
  • Ангелина Палагина
  • Аделия Петросян
  • Надежда Понтелеенко
  • Алёна Принёва
  • Кира Трофимова
  • Елизавета Туктамышева
  • Анастасия Уткина
  • Арина Чернобавская

Парное катание

  • Юлия Артемьева, Алексей Брюханов
  • Александра Бойкова, Дмитрий Козловский
  • Анастасия Мишина, Александр Галлямов,
  • Дмитрий Евгеньев, Анастасия Мухортова
  • Грицаенко Артём, Елизавета Осокина
  • Владислав Вильчик, Анастасия Чернышова
  • Матвей Янченков, Екатерина Чикмарёва
  • Илья Княжук, Наталья Хабибуллина

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

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