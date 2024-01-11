Туктамышева и Валиева заявлены в предварительный список участников чемпионата по прыжкам
Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников чемпионата по прыжкам сезона-2023/2024, который пройдёт с 19 по 21 января в Москве.
Предварительный список участников
Мужчины, одиночное катание
- Максим Автушенко
- Михаил Алексахин
- Дмитрий Алиев
- Матвей Ветлугин
- Вадим Воронов
- Владислав Дикиджи
- Пётр Гуменник
- Макар Игнатов
- Эдуард Карартынян
- Николай Колесников
- Марк Кондратюк
- Лев Лазарев
- Глеб Лутфуллин
- Михаил Полянский
- Иван Попов
- Даниил Постарнаков
- Макар Пузин
- Егор Рухин
- Павел Савченко
- Александр Самарин
- Даниил Самсонов
- Никита Сарновский
- Евгений Семененко
- Илья Строганов
- Михаил Терновский
- Михаил Тихонов
- Николай Угожаев
- Григорий Фёдоров
- Арсений Федотов
- Роман Хамзин
Женщины, одиночное катание
- Маргарита Базылюк
- Камила Валиева
- Алина Горбачёва
- Мария Гордеева
- Алиса Двоеглазова
- София Дзепка
- Алёна Жилина
- Арина Калугина
- Екатерина Кольцова
- Елена Костылева
- Варвара Кравчина
- Милана Лебедева
- Мария Мазур
- Диана Мильто
- Виктория Морозова
- Арина Мохова
- Софья Муравьёва
- Камилла Нелюбова
- Ангелина Палагина
- Аделия Петросян
- Надежда Понтелеенко
- Алёна Принёва
- Кира Трофимова
- Елизавета Туктамышева
- Анастасия Уткина
- Арина Чернобавская
Парное катание
- Юлия Артемьева, Алексей Брюханов
- Александра Бойкова, Дмитрий Козловский
- Анастасия Мишина, Александр Галлямов,
- Дмитрий Евгеньев, Анастасия Мухортова
- Грицаенко Артём, Елизавета Осокина
- Владислав Вильчик, Анастасия Чернышова
- Матвей Янченков, Екатерина Чикмарёва
- Илья Княжук, Наталья Хабибуллина
Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.
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