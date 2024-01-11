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Туктамышева и Валиева заявлены в предварительный список участников чемпионата по прыжкам

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников чемпионата по прыжкам сезона-2023/2024, который пройдёт с 19 по 21 января в Москве.

Предварительный список участников

Мужчины, одиночное катание

Максим Автушенко

Михаил Алексахин

Дмитрий Алиев

Матвей Ветлугин

Вадим Воронов

Владислав Дикиджи

Пётр Гуменник

Макар Игнатов

Эдуард Карартынян

Николай Колесников

Марк Кондратюк

Лев Лазарев

Глеб Лутфуллин

Михаил Полянский

Иван Попов

Даниил Постарнаков

Макар Пузин

Егор Рухин

Павел Савченко

Александр Самарин

Даниил Самсонов

Никита Сарновский

Евгений Семененко

Илья Строганов

Михаил Терновский

Михаил Тихонов

Николай Угожаев

Григорий Фёдоров

Арсений Федотов

Роман Хамзин

Женщины, одиночное катание

Маргарита Базылюк

Камила Валиева

Алина Горбачёва

Мария Гордеева

Алиса Двоеглазова

София Дзепка

Алёна Жилина

Арина Калугина

Екатерина Кольцова

Елена Костылева

Варвара Кравчина

Милана Лебедева

Мария Мазур

Диана Мильто

Виктория Морозова

Арина Мохова

Софья Муравьёва

Камилла Нелюбова

Ангелина Палагина

Аделия Петросян

Надежда Понтелеенко

Алёна Принёва

Кира Трофимова

Елизавета Туктамышева

Анастасия Уткина

Арина Чернобавская

Парное катание

Юлия Артемьева, Алексей Брюханов

Александра Бойкова, Дмитрий Козловский

Анастасия Мишина, Александр Галлямов,

Дмитрий Евгеньев, Анастасия Мухортова

Грицаенко Артём, Елизавета Осокина

Владислав Вильчик, Анастасия Чернышова

Матвей Янченков, Екатерина Чикмарёва

Илья Княжук, Наталья Хабибуллина

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.