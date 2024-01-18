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Бестемьянова: на эмоциональном состоянии Валиевой сказался тяжёлый сезон

Бестемьянова: на эмоциональном состоянии Валиевой сказался тяжёлый сезон
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Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду, четырёхкратная чемпионка мира Наталья Бестемьянова отреагировала на новость о снятии олимпийской чемпионки 2022 года в командном первенстве, чемпионки Европы в женском катании Камилы Валиевой с прыжкового чемпионата России — 2024, который пройдёт в Москве с 19 по 21 января.

«Очень обидно, что Камила пропустит чемпионат России по прыжкам. Несомненно, тяжёлый сезон сказался как на её физическом, так и на эмоциональном состоянии.

Была информация, что Камила пропустит чемпионат по состоянию здоровья пожелаем ей здоровья, скорее справиться со всеми неясностями в её судьбе» — сказала Наталья Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Несолёных.

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