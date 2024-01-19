Источник: Пападакис и Сизерон обсуждают возвращение в спорт

Французские танцоры на льду, олимпийские чемпионы 2022 года Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон обсуждают возвращение к соревновательной деятельности. Об этом сообщил источник издания «РИА Новости Спорт».

По данным источника, спортсмены пока не приняли окончательного решения о возвращении в спорт, однако эта идея кажется им интересной. В случае благоприятного исхода Пападакис и Сизерон могут выступить на турнирах уже в следующем сезоне.

Напомним, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон приостановили карьеру после победы на Олимпиаде в Пекине (Китай). Дуэт также выиграл пять чемпионатов мира и пять чемпионатов Европы. На прошедшем в Каунасе (Литва) чемпионате Европы — 2024 спортсмены выступили с показательным номером.